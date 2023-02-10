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Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türk insanının mücadelesine Muslera inanamadı: Bu ne yüce bir millet

Spor Haberleri

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle koltuk değnekleriyle NEF Stadyumu'na gelerek yardım çalışmalarına destek oldu. Daha sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Uruguaylı eldiven, "Felaketin ardından ne yüce bir ülke ki hemen aksiyon alarak yardım faaliyetlerini organize etti. Ülkemde böyle bir felaket yaşamamıştım. Buradaki gönüllüler inanılmaz gayretle çalışıyorlar." dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Galatasaray bölgeye yardımlarını sürdürürken, sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, çalışmalara destek olmak için Nef Stadı'na geldi.

"ÜLKEMDE BÖYLE BİR FELAKET YAŞAMAMIŞTIM"

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Muslera, "Felaketin ardından ne yüce bir ülke ki hemen aksiyon alarak yardım faaliyetlerini organize etti. Ülkemde böyle bir felaket yaşamamıştım. Buradaki gönüllüler inanılmaz gayretle çalışıyorlar.

"BURADA YAPILAN İŞ HARİKA"

Yakından görmek istedim. Türk insanının organizasyonunun benzersiz olduğuna bir kez daha tanık oldum. Müthiş etkileyici görüntüler. Burada yapılan iş harika." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Muslera Deprem Spor Haberler

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Yorumlar (2)

mastique:

tamam yediden yetmisine herkes seferber oldu.. ama bu gibi seylerle övünmeyi cok seviyoruz ve bir tarafa birakmaliyiz. caliskan ve dürüstlügün önemini bu felakette daha da iyi anlamisizdir diye umuyorum.

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Doğuş:

Şişirin.Ülkede inşaat terörü var. Buna dur denmeli. Yüce milletin binaları çürük olmaz.

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