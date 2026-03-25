NBA'de Nuggets, Jokic'in "triple-double" performansıyla kazandı

NBA'de Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 23 sayı, 17 ribaunt, 17 asistle harika bir performans sergileyerek Phoenix Suns'ı 125-123 mağlup etti. Bu sonuçla Nuggets, sezonun 45. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 125-123 yendi.

Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Batı Konferansı 4'üncüsü Nuggets, Jokic'in 23 sayı, 17 ribaunt, 17 asistle oynadığı karşılaşmayı kazanarak üst üste 3, sezonun 45. galibiyetini aldı.

Konuk takımda Jamal Murray 21, Tim Hardaway Jr 18 ve Aaron Gordon 16 sayı üretti.

Suns'ta ise Devin Booker'ın 22, Jalen Green ve Grayson Allen'ın 21'er sayısı, sezonun 33. yenilgisini önleyemedi.

Cavaliers, Mitchell'ın 42 sayısıyla kazandı

Doğu Konferansı 4'üncüsü Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da ağırladığı Orlando Magic'i 136-131 mağlup etti.

Art arda 4 olmak üzere 45. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 42 ve James Harden 26 sayı kaydetti.

Magic'te ise Paolo Banchero'nun 36 ve Tristan da Silva'nın 18 sayısı, peş peşe 6, sezonun 34. mağlubiyetini engelleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
