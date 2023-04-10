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Denizlispor'un yeni hocası Bülent Ertuğrul oldu

Denizlispor'un yeni hocası Bülent Ertuğrul oldu

Spor Haberleri

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

A. Denizlispor teknik yönetiminde hızlı gelişmeler yaşandı. Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yolların ayrıldığına dair açıklamadan dakikalar sonra yeni teknik direktörün ismi açıklandı

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bülent Ertuğrul Denizlispor Kemal Kılıç Spor Spor Haberler

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