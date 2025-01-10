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Denizlispor'un Yeni Başkanı Mehmet Uğur Tatar Oldu

Denizlispor'un Yeni Başkanı Mehmet Uğur Tatar Oldu
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Denizlispor'un olağanüstü genel kurulunda tek aday olarak Mehmet Uğur Tatar başkanlığa seçildi. Tatar, kulübü ulusal ve uluslararası alanda güçlü bir şekilde temsil etme hedefinde olduklarını belirtti.

DENİZLİ (İHA) – TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'da ikinci kez karar alınan seçimli olağanüstü kongreye tek aday olarak katılan Mehmet Uğur Tatar, kulübün yeni başkanı oldu.

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan olağanüstü seçimli kongrede aday çıkmaması yüzünden sıkıntılar günler yaşayan Denizlispor'da yönetim yeniden seçim kararı almış ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tüzüğümüzün 10. maddesi hükümleri doğrultusunda 03 Ocak 2025 Cuma günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonunda yapılacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelendi.

Bir süredir başkan adayı bulamayan ve mevcut yönetimin de istifa ettiği Denizlispor'da başkanlığa adaylığını açıklayan iş adamı Mehmet Uğur Tatar, tek liste ile katıldığı olağanüstü seçimli genel kurulda kulübün yeni başkanı oldu. Görevi eski yönetimden devir alan Tatar, "1966'dan beri sevdalısı olduğum Denizli'mizin gurur abidesi Denizlispor'umuzun şanına yaraşır, ulusal ve uluslararası alanda fırtına gibi esecek bir Denizlispor oluşturma düşüncesiyle yola çıktık. Zor ve meşakkatli bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu zorlu ve hedefi olan yolculukta, bu şehrin yıkılmaz armadası Denizlispor için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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