Denizlispor'un Yeni Başkanı Mehmet Uğur Tatar, 9 Gün İçinde Görevinden İstifa Etti

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, 10 Ocak'ta gerçekleştirilen olağanüstü kongrede göreve gelen Başkan Mehmet Uğur Tatar, daha göreve geleli 9 gün olmasına rağmen sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa etti.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, 10 Ocak'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrede seçimli genel kurulunda göreve gelen Mehmet Uğur Tatar, görevinden istifa etti. Daha göreve geleli 9 gün olan Tatar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Çocukluğumdan bu yana yüreğimde taşıdığım büyük bir sevgiyle, Denizlispor Kulübü Başkanlığı görevine büyük bir heyecan ve iyi niyetle geldim. Bu görevde bulunmak benim için hem onur hem de büyük bir sorumluluktu. Denizlispor, yalnızca bir futbol takımı değil; şehrimizin, geçmişimizin ve inançlarımızın bir sembolüdür. Göreve başladığım günden bu yana, elimden gelenin en iyisini yaparak kulübümüzün hak ettiği yere gelmesi için çaba sarf ettim. Ancak bu süreçte karşılaştığım zorluklar, destek eksikliği ve bazı idari problemlerin, kulübümüzün geleceği adına umut ışığını giderek azalttığını görmek beni derinden üzmektedir. İş dünyasının ve önemli kurumlarımızın, şehir takımımıza yeterince destek olmaması; yönetimde bazı art niyetli yaklaşımlarla karşılaşmam ve kulübün ciddi mali yükümlülüklerini tek başıma üstlenemeyecek bir noktaya gelmem, beni bu zor kararı almaya itmiştir. Kendimden daha fazla veremeyeceğimi ve bu şekilde kulübümüze fayda sağlayamayacağımı üzülerek kabul etmek durumundayım. Bu sebeple, Denizlispor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi saygıyla bildiriyorum. Denizlispor'un, hak ettiği değer ve desteği bir gün göreceğine dair inancım tamdır. Kulübümüzün ve şehrimizin geleceği için her zaman bir taraftar olarak desteğim devam edecektir. Bugüne kadar yanımda olan tüm Denizlispor sevdalılarına içtenlikle teşekkür ederim. Denizlispor'un başarılarla dolu yarınlara ulaşmasını tüm kalbimle dilerim" dedi. - DENİZLİ