Denizlispor, Pendikspor maçına hazır Spor Haberleri A. Denizlispor Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. A. Denizlispor Pendikspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 9 Ekim 2022 Pazar günü evinde karşılaşacağı Pendikspor hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yapılan idman taktiksel çalışmalar sonrası sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir'in yanı sıra cezalı olan Gökhan Süzen ve Leo Schwechlen Pendikspor maçında forma giyemeyecek. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Pendikspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Denizlispor, Pendikspor maçına hazır - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.