Denizlispor, Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor'da ligin 5. haftasında karşılaşacakları Etimesgut Belediyespor hazırlıkları, yapılan tek idmanla devam etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 5. haftasında Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak Denizlispor'da maç hazırlıkları hız kesmeden devam etti. 23 Eylül Cumartesi oynanılacak maç için Teknik Direktör Bülent Ertuğrul idaresinde sabah gerçekleşen antrenman çalışmaları düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken pas ve çift kale maç çalışmasıyla son buldu. Düzenlenen antrenman, Arnavutköy Belediyespor maçının ilk yarısında sakatlanan ve çekilen MR'da sol ayak iç kasıkta 3.derece yırtık tespit edilerek tedavi için İstanbul'a giden Gökhan Süzen dışında eksiksiz gerçekleşti. - DENİZLİ