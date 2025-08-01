Denizli İdmanyurdu, Mehmet Deveci ile Anlaştı

Denizli İdmanyurdu, Mehmet Deveci ile Anlaştı
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3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, genç orta saha oyuncusu Mehmet Deveci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 1922 Konyaspor'da forma giymişti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yeni temsilcilerinden Denizli İdmanyurdu transferde genç orta saha oyuncusu Mehmet Deveci ile anlaşmaya vardı. Son olarak geçen sezon 1922 Konyaspor formasını giyen 22 yaşındaki Mehmet'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Futbola Alanyaspor'da başlayan genç oyuncu geçen sezon Konya ekibinde 19'u ilk 11'de olmak üzere 25 maçta forma giyip 1 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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