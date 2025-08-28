Denizli İdmanyurdu Başkanı İbrahim Gürel'in Aile Acısı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yeni takımı Denizli İdmanyurdu'nda Başkan İbrahim Gürel, 1 gün arayla hem babasını hem kardeşini kaybetmenin acısını yaşadı. Gürel'in bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Ahmet Baki Gürel, salı günü hayatını kaybetti. Başkan Gürel'in 7 gündür yoğun bakımda yatan kardeşi Mehmet Gürel de kurtarılamadı. Gece saatlerinde vefat eden Mehmet Gürel'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor