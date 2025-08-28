Denizli İdmanyurdu Başkanı İbrahim Gürel'in Aile Acısı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yeni takımı Denizli İdmanyurdu'nun Başkanı İbrahim Gürel, bir gün arayla babası ve kardeşini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Babası Ahmet Baki Gürel'in vefatının ardından, kardeşi Mehmet Gürel de kanser tedavisi gördüğü sürede hayatını kaybetti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un yeni takımı Denizli İdmanyurdu'nda Başkan İbrahim Gürel, 1 gün arayla hem babasını hem kardeşini kaybetmenin acısını yaşadı. Gürel'in bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören babası Ahmet Baki Gürel, salı günü hayatını kaybetti. Başkan Gürel'in 7 gündür yoğun bakımda yatan kardeşi Mehmet Gürel de kurtarılamadı. Gece saatlerinde vefat eden Mehmet Gürel'in kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
title
