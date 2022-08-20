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Denizli haber! 4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor

Denizli haber! 4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Haberleri

Denizli gelişmesine göre DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A. Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A. Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde kampa girecek. Yarın akşam yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak olan A. Denizlispor'da, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal Akdari ile lisans işlemleri henüz tamamlanamayan İlhan Depe bu maçta forma giyemeyecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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