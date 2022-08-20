Denizli haber! 4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor Spor Haberleri Denizli gelişmesine göre DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A. Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A. Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde kampa girecek. Yarın akşam yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak olan A. Denizlispor'da, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal Akdari ile lisans işlemleri henüz tamamlanamayan İlhan Depe bu maçta forma giyemeyecek. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Rizespor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Denizli haber! 4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.