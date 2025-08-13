Deniz Öncü Kaza Geçirdi, Ameliyat Oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrası ameliyat edildiğini duyurdu ve başarılı bir ameliyat sonrası dinlenmeye geçtiğini açıkladı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından ameliyat edildiğini duyurdu.

Deniz Öncü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün antrenman esnasında maalesef bir kaza geçirdim. Vücudumda kırık kemikler ve kopuk tendomlar oluştu. Başarılı bir ameliyattan sonra şimdi dinlenme zamanı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
