Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ta İlk Gol Sevinci Yaşadı

Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'ta İlk Gol Sevinci Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın genç yıldızı Demir Ege Tıknaz, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's karşısında attığı golle ilk kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, İrlanda temsilcisini 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, St. Patrick's karşısında bu sezon ilk gol sevincini yaşamış oldu.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz, bu maçta siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 43. dakikasında Milot Rashica'nın sol taraftan ortasında Tammy Abraham'dan seken topu tamamlayarak filelere gönderen Demir Ege, siyah-beyazlılar adına skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşte Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 'Sigarasız şehir olacak' dediği ilimiz

İşte Bakan Memişoğlu'nun "Sigarasız şehir olacak" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.