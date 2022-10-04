Yüzünü görmek istemiyorlar! Dele Alli'nin dünyası İngiltere'den gelen haberle başına yıkıldı

Premier Lig takımlarından Everton'ın Beşiktaş'a kiraladığı Dele Alli'ye İngiltere'den kötü bir haber geldi. Everton'ın yıldız futbolcuya tüm kapıları kapadığı öğrenilirken, Alli'nin geçen sezon gösterdiği hayal kırıklığı yaratan performansının ardından kulübün gelecek planlamasında bir daha asla yer bulamayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Dele Alli ile ilgili İngiliz basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Everton'ın Alli'yi bir daha takımda düşünmediği belirtildi.

EVERTON'IN GELECEK PLANLARINDA YOK

Sporx'in kulübe yakın kaynakların haberinden aktardığına göre; Everton yetkilileri, 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan futbolcuyu gelecek planlamasında düşünmüyor.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Haberde Dele Alli'nin takımdaki reytinginin düştüğü ve Everton'da önceki sezon 11 maçta gol ya da asist üretemeyen futbolcunun Ada'da geleceğinin olmadığı ifade edildi. Ayrıca Dele Alli'nin performansıyla hayal kırıklığı yarattığı ve çıkış aradığı hatırlatıldı.