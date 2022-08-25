Dele Alli resmen Beşiktaş'ta! KAP bildirimi geldi

Beşiktaş, Dele Alli'nin transferi için Everton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Everton'a herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, sadece Dele Alli'nin maaşını karşılayacak.

Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, dünyaca ünlü futbolcunun transferi için Everton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ, EVERTON'A ÖDEMEYE YAPMAYACAK

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Everton FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satınalma opsiyonu Şirket'imizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.200.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir"" ifadeleri kullanıldı.