Defne Kurt, Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, 100 metre kelebek S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu ve Avrupa rekorunu kırdı. Bu, Defne'nin şampiyonadaki üçüncü altın madalyası.
Singapur'da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.
Defne Kurt, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.
Milli sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını aldı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor