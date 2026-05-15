David Beckham, İngiltere'nin ilk milyarder sporcusu oldu

İngiltere eski milli takım kaptanı David Beckham ve eşi Victoria'nın toplam serveti 1,185 milyar sterline ulaşarak Beckham'ı ülkenin ilk milyarder futbolcusu yaptı. Çift, Sunday Times Zenginler Listesi'nde spor kategorisinde ikinci sırada yer alıyor.

İngiltere erkek milli takımının eski kaptanı David Beckham, ülkenin ilk milyarder futbolcusu oldu.

2026 Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre Beckham ve eşi Victoria'nın toplam serveti 1,185 milyar sterline ulaştı.

Bu, onları spor kategorisinde eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone'un ailesinin ardından ikinci sıraya yerleştiriyor. Ailenin serveti iki milyar sterlin olarak hesaplanıyor.

Yedi kez Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton 435 milyon sterlinle beşinci sırada yer alırken, İngiltere futbol kaptanı Harry Kane ve iki kez Wimbledon şampiyonu olan Andy Murray 110 milyon sterlinle 10. sırayı paylaşıyor.

Eski Manchester United orta saha oyuncusu David Beckham, şu anda değeri 1,45 milyar dolar olarak hesaplanan Amerikan kulübü Inter Miami'nin sahiplerinden.

Kasım ayında şövalyelik unvanı verilen 51 yaşındaki Beckham, aynı zamanda Adidas ve Hugo Boss gibi markaların elçisi.

Victoria Beckham'ın serveti ise Spice Girls üyesi olarak ün kazandıktan sonra kurduğu moda markasından geliyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

