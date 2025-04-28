Darıca Türkelispor Şampiyonluğunu İlan Etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesini temsil eden Darıca Türkelispor, Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nda bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi.

Son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken turuncu-beyazlı ekip, Ferhat Yılmaz başkanlığında 4 sezonda 4 şampiyonluk yaşadı. 4 sezon önce 2. Küme'de mücadele eden Darıca temsilcisi, Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Play-Off Grubu'nun 9. haftasında Derincespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Darıca Türkelispor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından Darıca'ya dönen Türkelispor kafilesi, yüzlerce araçlık konvoy eşliğinde coşkuyla karşılandı. Darıca sokaklarında konvoyla tur atan takım, daha sonra Nenehatun Stadı'nda taraftarlarla birlikte kutlama yaptı.

Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Darıca Türkelispor Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz, "Bir olduk, beraber olduk ve kazandık. Bu başarı Darıca'nın başarısıdır. Geçen sezon kıyısından döndüğümüz BAL Ligi kapısından bu yıl içeri girdik. Bize bu mutluluğu yaşatan takımımıza ve sezon boyunca maddi manevi destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Şampiyonluk kutlamalarımızı gelecek hafta oynayacağımız Bağdatspor maçı sonrasında gerçekleştireceğiz. Bu akşamki kutlamalar sadece bir fragmandı" dedi. - KOCAELİ