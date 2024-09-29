Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Geçti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Danilos Pizza, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 83-71'lik skorla mağlup etti. Maçta Mompremier 27, Palenikova 19 sayıyla öne çıkan oyuncular oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan Ok
Melikgazi Kayseri Basketbol : Kübra Erat 8, Dangerfield 21, Doğa Adıcan, Fall 14, Williams 16, Diallo 7, Feray Dalkılıç, Meltem Avcı 5
Danilos Pizza: Henderson 11, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca 3, Sümeyye Özcan, Hande Çelebi, Deniz Aygül 5, Yağmur Bul 2, Louis 16, Mompremier 27, Palenikova 19
1. Periyot: 18-22
Devre: 36-47
3. Periyot: 52-68
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-71 yendi.