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Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Geçti

Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Geçti
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Danilos Pizza, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 83-71'lik skorla mağlup etti. Maçta Mompremier 27, Palenikova 19 sayıyla öne çıkan oyuncular oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Özlem Yalman, Uğur Yüksel, Hasan Ok

Melikgazi Kayseri Basketbol : Kübra Erat 8, Dangerfield 21, Doğa Adıcan, Fall 14, Williams 16, Diallo 7, Feray Dalkılıç, Meltem Avcı 5

Danilos Pizza: Henderson 11, Ferda Yıldız, Gizem Mürüvet Uca 3, Sümeyye Özcan, Hande Çelebi, Deniz Aygül 5, Yağmur Bul 2, Louis 16, Mompremier 27, Palenikova 19

1. Periyot: 18-22

Devre: 36-47

3. Periyot: 52-68

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 83-71 yendi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Spor

Basketbol kayseri Kadın Spor

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