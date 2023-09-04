Dağcı Tarık Bünyamin Kaya anısına Süphan Dağı'na tırmanış yapıldı

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, profesyonel dağcı ve aynı zamanda dernek üyesi Tarık Bünyamin Kaya'nın anısına Süphan Dağı'na tırmandı.

Yurt içi ve yurt dışından gelen üçü kadın toplam 30 kişinin katılımıyla Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'na tırmanış için Aydınlar beldesinde bir araya geldiler. Tarık Bünyamin Kaya'nın ölümünün 2. yıl dönümü için yapılan tırmanışta zirve yapan dağcılar, ayrıca Van Gölü'ne dikkat çekmek için hep bir ağızdan 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' sloganı attıktan sonra inişe geçtiler.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Tarık Bünyamin Kaya'nın çok sevdikleri bir arkadaşları olduğunu belirterek, "Onun ölümü bizleri derinden özdü. Ona dua etmekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Iğdır'dan katılan dağcı Alev Deveci ise Tarık Bünyamin Kaya ile tanışma fırsatı olmadığını söyleyerek, "Çok değerli bir kişi olduğunu söylüyorlar, mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.