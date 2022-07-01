Cyle Larin herkesi ters köşe yaptı! Premier Lig ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüple yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu. Kanadalı futbolcu, Premier Lig'in yeni ekibi Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş ile yolları ayıran Cyle Larin artık Premier Lig'de forma giyecek. Kanadalı futbolcu, 23 yıl sonra lige dönen Nottingham Forest ile her konuda anlaşmaya vardı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ
Fanatik'in haberine göre, Geçen sezon ligde 7 kez fileleri sarsan Kanadalı oyuncu, sözleşme yenilemek için kulübün önerdiği 1 milyon 750 bin euroluk teklifi kabul etmeyip 2.5 milyon euroda diretmişti. Bunun üzerine Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı 27 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig'e 23 yıl aradan sonra dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
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