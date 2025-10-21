Cumhuriyetin 102. Yılı Kutlamalarında Yelken Yarışları Tamamlandı
Tekirdağ'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları, 35 sporcu katılımıyla gerçekleşti. Yarışlar, çeşitli kategorilerde yapıldı ve ödül töreninde madalyalar sahiplerini buldu.
Tekirdağ'da, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen yelken yarışları tamamlandı.
Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde düzenlenen yarışlara 35 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 kategorilerinde yapıldı.
Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları'nda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Optimist Genel Kategorisi:
1 - Ahmet Arel Barut
2 - Mehmet Macin
3 - Doruk Özkan
Optimist Junior Kategorisi:
1 - Janset Tuğan
2 - Zeynep Canaz
3 - Kübranur Sanan
Optimist Kızlar Kategorisi:
1 - Janset Tuğan
2 - Zeynep Canaz
3 - Duru Ateş
Optimist Junior Kızlar Kategorisi:
1 - Janset Tuğan
2 - Zeynep Canaz
3 - Duru Ateş
ILCA 4 Genel Kategorisi:
1 - Tuna Kaya
2 - Hayrettin Çakır
ILCA 6 Kategorisi:
1 - Ege Subaşı
2 - Naz Defne Genç