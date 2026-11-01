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Cumhuriyet Kupası'nı ENKA birinci tamamladı, ödüller Fişekhane'de verildi

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Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın son etabı Cumhuriyet Kupası'nın ödül töreni Fişekhane'de yapıldı. Kupayı Levent Peynirci yönetimindeki ENKA birinci tamamladı; 2025 Trofesi'ni de aynı ekip kazandı.

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın 4. ve son etabı olan Cumhuriyet Kupası'nın ödül töreni yapıldı.

Fişekhane'deki törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Gezginci, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu katıldı.

Ekrem Yemlihaoğlu, açıklamasında "Sezon boyunca bizlere takım ruhunun en güzel örneklerini gösteren sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Trofeye katılan tüm ekiplerimizi canı gönülden kutluyoruz. Tüm amacımız yelkencilerin medyada geniş halk kitlelerinde rol model olmaları." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi.

Cumhuriyet Kupası'nı, Levent Peynirci yönetimindeki ENKA birinci sırada tamamlarken Engin Özgen yönetimindeki Unilever Sailing ikinci, Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki Kafkas Kestane Şekeri Hero Sailing ise üçüncü oldu.

2025 Trofesi'ni ise Levent Peynirci yönetimindeki ENKA birinci, Engin Özgen yönetimindeki Unilever Sailing ikinci, Murat Yavuzcan yönetimindeki TSK Spor Gücü üçüncü tamamladı.

Kaynak: AA
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