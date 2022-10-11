Cumhuriyet Kupası'nda ilk düdük çaldı Spor Haberleri Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Edremit Belediyesi bünyesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kupası futbol müsabakalarının ilk düdüğü çaldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Edremit Belediyesi bünyesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kupası futbol müsabakalarının ilk düdüğü çaldı. Cumhuriyet Kupası hakkında Edremit Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın önerisiyle kurum içi düzenlediğimiz Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası Belediye Başkan Vekilimiz Metin Aktaş, Komite Üyeleri Başkan Yardımcımız Tayfun Canlı, Meclis Üyelerimiz Maruf Gündoğdu, Elfesiya Eroğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürümüz Tamer Acar'ın katılımıyla başladı. Kıvanç Dağ Spor Tesisleri'nde gerçekleştireceğimiz ve 27 Ekim'de sona erecek olan turnuvada 4 grupta 15 takım mücadele edecek." Denildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Edremit Belediyesi Cumhuriyet Edremit Futbol Spor Haberler

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