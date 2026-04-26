Cumhurbaşkanlığı 61. Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. Etabı Aydın'dan başlayacak

Uluslararası bisiklet dünyasının prestijli organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61'incisi kapsamında düzenlenen 2. etap, Aydın'da büyük bir heyecana sahne olacak.

27 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek etap, Malazgirt Meydanı'ndan saat 12.30'da start alacak. Dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel sporcuların katılımıyla gerçekleşecek organizasyon, Aydın'ın spor kenti kimliğinin güçlenmesine ve spor turizmine katkı sağlamasına önemli bir fırsat sunacak. Gençlik ve Spor Aydın İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyonla birlikte vatandaşların spora olan ilgisinin artırılması ve bisiklet sporunun yaygınlaştırılması hedefleniyor. - AYDIN

