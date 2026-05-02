Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan, Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselen Amedspor'u ve taraftarını gönülden kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu vesileyle Diyarbakırlı hemşehrilerimizi de kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Amedspor'a Süper Lig'de başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA

