Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Amed Sportif Faaliyetler'i kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır'ımızı Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan Amedspor'u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.