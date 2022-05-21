Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i kutladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Anadolu Efes'i kutladı

AA - Spor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, takımın THY Avrupa Ligi şampiyonu olmasını kutladı.

"ANADOLU EFES BASKETBOL TAKIMIMIZI EN KALBİ DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

AA / Spor

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, basketbol, Spor, Güncel, Haberler

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