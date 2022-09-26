Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan sert A Milli Takım çıkışı: Derhal görevi bırakmalı

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı sonuçlar sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada teknik direktör Stefan Kuntz'u eleştirdi. Uçum yaptığı paylaşımda, "Milli takım tarihinin en skandal iki maçına sebep olanlar derhal görevi bırakmalı." dedi.

Uluslar C Ligi'nde A Milli Takım'ın Lüksemburg ile 3-3 berabere kalması ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilmesinin yankıları sürüyor. Ay-Yıldızlı ekibe bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi.

"YA TÜRKİYE'Yİ TANIMIYOR YA DA TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILIYOR"

Stefan Kuntz'un açıklamalarına tepki gösteren Uçum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lüksemburg ve Faroe Adaları maçından sonra konuyu eksik 10-11 oyuncuya bağlayıp Türkiye'nin gerçeği bu, kalitesi bu diyen birisi ya Türkiye'yi tanımıyor ya da Türkiye'yi aşağılıyor. İkisi de vahim. Böyle bir anlayışın Milli Takımın başında olması doğru mu? Takdir karar vericilerin." dedi.

"DERHAL GÖREVİ BIRAKMALI"

Sorumluları istifaya davet eden Uçum yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Son iki maçta Milli Takımın oyunu ve aldığı sonuçlar Türkiye'nin futboldaki milli takım kapasitesine ihanettir. Sorumluluk oynayan futbolculara çıkarılamaz. Sorumluluk idari ve teknik yönetimdedir. Milli takım tarihinin en skandal iki maçına sebep olanlar derhal görevi bırakmalı." ifadelerini kullandı.