Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi

Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Çukurova Efes Spor Kulübü yetişkin voleybolu etkinlikleri düzenlemeye başladı

Çukurova Efes Spor Kulübü yetişkin voleybolu etkinlikleri düzenlemeye başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Efes Spor Kulübü, yetişkin voleybolu etkinlikleri gerçekleştirmeye başladı.

Çukurova Efes Spor Kulübü, yetişkin voleybolu etkinlikleri gerçekleştirmeye başladı.

Çeşitli branşlarda kursların düzenlendiği kulüp, yetişkin bireyler için de voleybol etkinlikleri organize etti.

TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi'nin spor salonunda düzenlenen müsabakaya katılan vatandaşlar, spor yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Vatandaşlar, önceden belirlenecek günlerde yapılacak maçlara kendi takımlarını oluşturarak ya da bireysel olarak katılabilecek.

Yetişkin voleybolu maçlarında oynamak isteyenler, Çukurova Efes Spor Kulübünün sosyal medya hesabından başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Spor
img

Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı
img

Dev firma Türkiye'den çekildi! Binlerce kişinin parası iade edilecek
img

Menajeri Galatasaray kampına gitti

Son Dakika Haberleri

Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.