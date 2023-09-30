Cübbeli Ahmet, katıldığı bir programda eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısını anlattı. Aziz Yıldırım ile ilk olarak trafikte karşılaştığını ve başkanın cuma namazına gittiğini düşündüğünü söyleyen Cübbeli Ahmet, daha sonra bu konuyu Aziz Yıldırım'a anlattığında "Ne cuması? Balıkçıya gidiyordum." cevabını aldığını ifade etti.

Aziz Yıldırım kendisine 'Cuma namazına gidiyordun' diyen Cübbeli Ahmet Hoca'yı fena ters köşe yaptı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile olan anısı Akit TV'de katıldığı programdakileri güldürdü. Yıldırım ile trafikte karşılaştığını ve efsane başkanın cuma namazına gittiğini düşündüğünü belirten Cübbeli Ahmet, daha sonra Aziz Yıldırım ile konuştuğunda kendisine "Ne cuması? Balıkçıya gidiyordum." dediğini söyledi.

"MERT ADAM, DÜRÜST ADAM"

Aziz Yıldırım'ın bu cevabı sonrası Cübbeli Ahmet, "Başkan sus da bari ben 'Cumaya gittiğini gördüm diyecektim' dedim." ifadelerini kullandığını belirtti. Cübbeli Ahmet, Yıldırım'dan "Mert adam, dürüst adam. 'Gitmiyorum cumaya' dedi ya! Ben dür ü stleri severim" diyerek bahsetti.

AZİZ YILDIRIM İÇİN ÖZEL DUA EDİYOR

Cübelli Ahmet ayrıca Aziz Yıldırım'ın namaza başlaması için özel dua ettiğini ve Fenerbahçe'nin eski başkanıyla hala görüştüğünü söyledi.