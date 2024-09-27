Crystal Dangerfield Sağlık Kontrolünden Geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li sporcusu Crystal Simone Dangerfield Memorial Kayseri Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Dangerfield, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG ve efor testlerine girdi. Detaylı kan testi de yapılan sporcuda herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşıldı. Genel Menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, bu yıl daha iyi bir performans sergileyerek üst sıralarda ligi tamamlayacaklarını söyledi. - KAYSERİ