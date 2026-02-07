Haberler

Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi

Güncelleme:
Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, 41. yaş gününü kutladı. Portekizli futbolcunun doğum günü kutlamaları geniş yankı buldu.

  • Cristiano Ronaldo 41 yaşına girdi.
  • Cristiano Ronaldo kariyerini Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da sürdürüyor.

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen fiziksel formu ve sahadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen fiziksel formu ve sahadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun doğum günü kutlamasındaki enerjisi ve fit görüntüsü de futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBekir efe:

aha şimdi fenerliler pastası sarı lacivert deyip fenere gel der

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

