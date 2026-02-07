Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi. Portekizli futbolcunun doğum günü anları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yıldız isme futbol dünyasından ve hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.

ENERJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Kariyerini Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da sürdüren Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen fiziksel formu ve sahadaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun doğum günü kutlamasındaki enerjisi ve fit görüntüsü de futbolseverlerin gözünden kaçmadı.