Crespo, La Liga'da! Tüm maaşını İspanyollar karşılayacak
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Rayo Vallecano ile her konuda anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi, Portekizli futbolcunun tüm maaşını karşılayacak.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo'nun yeni adresi netleşti. Portekizli yıldız, satın alma opsiyonuyla Rayo Vallecano'ya transfer oluyor.
MADRID'E GİTTİ
TRT Spor'da yer alan habere göre, sağlık kontrolleri için Madrid'e giden Crespo'nun maaşının tamamı Rayo Vallecano tarafından karşılanacak. İspanyol ekibi ayrıca, Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuna da sahip.
CRESPO'NUN KARNESİ
Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik katkı verdi.