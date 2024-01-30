Crespo, La Liga'da! Tüm maaşını İspanyollar karşılayacak

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Miguel Crespo'nun yeni adresi netleşti. Portekizli yıldız, satın alma opsiyonuyla Rayo Vallecano'ya transfer oluyor.

MADRID'E GİTTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, sağlık kontrolleri için Madrid'e giden Crespo'nun maaşının tamamı Rayo Vallecano tarafından karşılanacak. İspanyol ekibi ayrıca, Portekizli futbolcunun satın alma opsiyonuna da sahip.

CRESPO'NUN KARNESİ

Miguel Crespo bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik katkı verdi.