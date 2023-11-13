Çorum FK Kulüp Başkanı: Gün, birlik olma günüdür

Çorum FK Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Kocaelispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gün, birlik olma günüdür. Hadi ayağa kalkalım, başka Çorum yok" dedi.

"Hep birlikte tarih yazacağız" diyen Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, yaptığı açıklamada taraftarlara seslenerek, "Sevgili Çorum FK taraftarları, bugün son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Öncelikle sahada mücadele eden futbolcu kardeşlerime, kenardaki teknik direktörümüze, bizi destekleyen taraftarlarımıza ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Çorumlulara teşekkür ederim. Bir önceki sezon boyunca birlikte başardık ve bu sezon da omuz omuza, hep birlikte tarih yazacağız. Gün, birlik olma günüdür. Hadi ayağa kalkalım, başka Çorum yok" ifadelerini kullandı. - ÇORUM