Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlığında Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptı

Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlığında Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum FK, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda ısınma hareketleri, 5'e 2 rondo ve sprint çalışmalarının ardından planlanan saha uygulamaları tamamlandı.
Çorum FK, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerine çalıştı.
Antrenmanın devamında futbolcular sprint çalışması gerçekleştirdi. Günün programı planlanan saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı