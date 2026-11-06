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Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlığında Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptı

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Çorum FK, Fenerbahçe maçı hazırlığında Burak Yılmaz yönetiminde antrenman yaptı
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Çorum FK, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda ısınma hareketleri, 5'e 2 rondo ve sprint çalışmalarının ardından planlanan saha uygulamaları tamamlandı.

Çorum FK, Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerine çalıştı.

Antrenmanın devamında futbolcular sprint çalışması gerçekleştirdi. Günün programı planlanan saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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