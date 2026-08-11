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Çorum FK'dan Akkaynak'a Geçmiş Olsun Mesajı

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Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik kazası geçiren futbolcusu Atakan Akkaynak ve ailesi için geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Kulüp, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, trafik kazasında yaralanan futbolcu Atakan Akkaynak ve ailesi için "geçmiş olsun" mesajı yayımlandı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kırmızı-siyahlı futbolcu Akkaynak'ın, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde trafik kazası geçirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Geçmiş Olsun Atakan Akkaynak. Futbolcumuz Atakan Akkaynak ve ailesi bugün Tosya yolunda trafik kazası geçirmiştir. Hayati tehlikeleri bulunmayan ve genel sağlık durumları iyi olan Atakan Akkaynak ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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