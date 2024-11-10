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Çorluspor 1947, Aliağaspor FK'ya 2-0 Mağlup Oldu

Çorluspor 1947, Aliağaspor FK'ya 2-0 Mağlup Oldu
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Çorluspor 1947, 3. Lig 3. Grup 10. hafta karşılaşmasında sahasında Aliağaspor FK'ya 2-0 yenildi. Maçta Okan Erdik, 69. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Çorluspor 1947, Nesine 3. Lig 3. Grup 10. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Aliağaspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Halit Karacabey, Erkan Kırçıl

Çorluspor 1947: Emre Şanal, Metin Peker, Hüseyin Ayan (Erdinç Pekgöz dk. 79), Okan Erdik, Yasin Tosun, Emirhan Kayar (Muharrem Doğan dk. 46), Mahsun Çapkan, Bahadır Taşdelen (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 68), Alperen Doğan, Volkan Uluğ, Erdem Onur Beytaş

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş, Oktay Kancı, Kadir Kurt (Muhammet Şahingöz dk. 80), Doğukan Nelik, Emirhan Karagülle, Hakan Demir (Berkay Görmez dk. 70), Oğuzhan Yıldırım (Necati Özdemir dk. 90+5), Berk Ali Nizam (Hasan Çelik dk. 70), Ahmet Uzun (Adnan Demir dk. 90+5), Malik Karaahmet

Goller: Hakan Demir (dk.42) Hasan Çelik (dk. 85) (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Hasan Çelik, Emirhan Karagülle (Aliağaspor FK) Okan Erdik, Emre Şanal, (Çorluspor 1947)

Kırmızı kart: Okan Erdik (dk. 69) (Çorluspor 1947) - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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