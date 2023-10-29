Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası'na hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında mağlup olan Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Sivasspor'a 2-1 yenilen ve mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın istifa eden Corendon Alanyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları başladı.

Akdeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Belediye Kütahyaspor ile karşılaşacak. Turuncu-yeşilli ekip 31 Ekim Salı günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Altyapı antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenmanda, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcuları ise ısınma çalışmasıyla antrenmana başladı. Antrenman pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla devam etti..

Akdeniz ekibi maç hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA