Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Her iki takım da önemli pozisyonlar yakalarken, kaleciler başarılı kurtarışlar yaptı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Erbil
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin, Makouta, Janvier, Ruan, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan, Nwakaeme, Augusto
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
17. dakikada Trabzonspor yarı sahasında Savic, rakip savunmanın arkasına sarkan Pina'ya uzun top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Pina, rakip ceza sahası sol çaprazından kaleye aşırtma vuruşla gönderdiği top kaleci Victor'da kaldı.
35. dakikada sağ kattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında Augusto kafayla vurdu. Altıpas içinde Nwakaeme, önüne düşen topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Victor meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.