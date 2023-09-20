Corendon Alanyaspor'un En İyi Performans Gösteren Futbolcusu Belli Oldu

Corendon Alanyaspor taraftarlarının Socios.com uygulaması üzerinden katıldığı oylamada, sezonun ilk 4 haftasının en iyi performans sergileyen ismi Brezilyalı kanat oyuncusu Carlos Eduardo olarak belirlendi.

Corendon Alanyaspor taraftarlarının Socios.com uygulaması üzerinden katıldığı oylamada, sezonun ilk 4 haftasının en iyi performans sergileyen ismi Brezilyalı kanat oyuncusu Carlos Eduardo olarak belirlendi.

Resmi Fan Token partneri Socios.com ile taraftarlara her ayın en iyi performans gösteren futbolcusunu seçtiriyor. Uygulama üzerinden yapılan oylamada ağustos ayının futbolcusu Brezilyalı oyuncu Carlos Eduardo olarak belirlendi.