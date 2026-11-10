Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Corendon Alanyaspor, Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün açıklamasına göre Uçar, bu sözleşmeyle birlikte 2027-2028 sezonu sonuna kadar görevine devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 83 sitede yayınlandı.
Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar

Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 66 askere 'korkaklık' suçundan idam cezası

66 askeri birden idam edecekler! Sebebi bir hayli şaşırtıcı

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
10 Kasım töreninde şiir okurken aniden fenalaşarak bayıldı

10 Kasım töreninde korkutan görüntü
Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

Kan donduran görüntü! Motosikletli yola düştü, sonrası korkunç
Alman ordusu, askerliğe ilgi ve sevgiyi artırmak için oyuncak satacak

"Koca ordu ne hallere düşmüş" dedirtti! Tüfekli ördek satacaklar
Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Russell Brand'in 15 yaşındaki kızla ilgili sözleri kan dondurdu
Apartmanda karşılaştığı doktoru, hiçbir neden yokken bıçakladı! Çok sayıda suç kaydı var

Apartmanda karşılaştı, hiçbir neden yokken doktoru bıçakladı