Corendon Alanyaspor, Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı

Corendon Alanyaspor, Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün açıklamasına göre Uçar, bu sözleşmeyle birlikte 2027-2028 sezonu sonuna kadar görevine devam edecek.
Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı