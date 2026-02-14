Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı Ruan'ın 37. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener
Corendon Alanyaspor : Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Olaigbe, Kramer, Muleka
Gol: Dk. 37 Ruan (Corendon Alanyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+2 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki maçta Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın ortaladığı topa iyi yüselen Ümit Akdağ kafayla vurdu. Savunmaya çarpan top Ruan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
14. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Hagi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle kurtardı.
37. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta Hwang'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Ruan'ın çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.