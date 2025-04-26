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Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Corendon Alanyaspor, 27 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

Papara Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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