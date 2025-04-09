Corendon Alanyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, pas ve dar alan çalışmaları yapıldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında oynayacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma çalışmasıyla başlayan idman, pas ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı.
Akdeniz ekibi, ligin 31. haftasını bay geçecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor