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Corendon Alanyaspor Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Leroy Fer ve Mame Thiam'ın attığı gollerle skor eşitlendi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ortasında İbrahim Akdağ'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından filelere giden top öncesinde Leroy Fer'in Thiam'a yaptığı faul nedeniyle gol iptal edildi.

78. dakikada Umut Nayir'in pasında ceza sahasında topa hareketlenen Mame Thiam, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

82. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Novais kaleci Erdem ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top Erdem'den döndü. Devamında ceza sahası içinde oluşan karambolde Leroy Fer topu filelere yolladı. 1-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Samet Çavuş

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Janvier dk. 89), Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Richard, Yusuf Özdemir (Augusto dk. 72), Efecan (Furkan Bayır, dk. 89) Novais (Cordova dk. 89), Oğuz Aydın

Yedekler: Yavuz Aygün, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Serkan Asan dk. 57), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar (Murat Akça dk. 90+1), Mame Thiam, Umut Nayir (Kappel dk. 90+1), Erencan Yardımcı (Diaby dk. 72)

Yedekler: Burak Öğür, Berkay Sulungöz, Efe Sayhan, Melih Güney, Erdem Çalık

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Goller: Leroy Fer (Alanyaspor), Mame Thiam (Pendikspor)

Sarı kartlar: Aliti (Alanyaspor), İbrahim Akdağ (Pendikspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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