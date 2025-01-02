Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenman, çeşitli ısınma hareketleri ve taktik çalışmalarla gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde idman yaptı.
Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman, top kapmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor