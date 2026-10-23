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Corendon Alanyaspor, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı

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Corendon Alanyaspor, Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Kocaelispor ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamladı. Konuk ekibin golleri 27. dakikada Berkan Kutlu ve 42. dakikada Baku'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Kocaelispor ile karşılaşıyord. Mücadelenin ilkyarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Baku'nun sert şutu defansa çarparak üstten auta çıktı.

27. dakika sol kanattan Rivas'ın ortasında ceza sahası içinde Berkan'ın gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada sağ kanattan Hagi'nin ortasında ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde ön direkte Aye'nin pasında topu önünde bulan Baku'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğrul, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte, Hagi, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu

Yedekler: Mert FurkanBayram, Bedirhan Özyurt, Enes Keskin, Omar Ben Ali, Meschack, Hwang, Cedric, İzzet Aksoy, Maestro, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Rivas, Dijksteel, Emir Ortakaya, Uğur Kaan Yıldız, Berkan Kutlu Sissoho, Show, Sousa, Baku, Aye

Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Maglica, Agyei, Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Berkan Kutlu (dk. 27), Baku (dk. 42) (Kocaelispor)

Sarı kart: Emir Ortakaya (Kocaelispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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