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Corendon Alanyaspor, Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

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Corendon Alanyaspor, Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı
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Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu Pereira'ya teşekkür ederek plaket takdim etti; Alanyaspor bu sezon ligde 11 maça çıkıp 12 puanla 13. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Antalya ekibinden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli ekibe verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Pereira'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.

Açıklamada, "Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Portekizli teknik adam ile bu sezon Süper Lig'de 11 müsabakaya çıkan Akdeniz temsilcisi, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Alanyaspor topladığı 12 puanla, ligin 13. sırasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı

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