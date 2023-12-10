Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü penaltıdan Novais attı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen

İstanbulspor : Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 90 Vefa Temel), Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson (Dk. 61 Vorobjovas), Ndao (Dk. 78 Mendy), Ethemi ( Dk. 78 Sambissa), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Traore)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk. 90+6 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+6 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Dk. 65 Fer), Cordova (Dk. 65 Eduardo)

Gol: 89 Novais (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Richard, Dk. 90 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Vorobjovas ( İstanbulspor )

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

69. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun uzak direğe doğru ortasında kale önünde Eduardo'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

86. dakikada Corendon Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima, Traore ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti.

87. dakikada pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada penaltı atışını kullanan Novais, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturarak Corendon Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Cihan Aydın Lima Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kargolar pazar günü açık mı? Kargo şubeleri pazar günü açık mı, hizmet veriyor mu? Yarın yağmurlu mu? Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 11 Aralık hava durumu! Wednesday 2. sezon fragman! Wednesday 2. sezon fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir? Calve hangi ülkenin, kimin markası? Calve İsrail malı mı? Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title