Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü penaltıdan Novais attı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen
İstanbulspor : Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar (Dk. 90 Vefa Temel), Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson (Dk. 61 Vorobjovas), Ndao (Dk. 78 Mendy), Ethemi ( Dk. 78 Sambissa), Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Traore)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto (Dk. 90+6 Hadergjonaj), Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Dk. 90+6 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto (Dk. 65 Fer), Cordova (Dk. 65 Eduardo)
Gol: 89 Novais (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Richard, Dk. 90 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+3 Vorobjovas ( İstanbulspor )
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
69. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun uzak direğe doğru ortasında kale önünde Eduardo'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
86. dakikada Corendon Alanyaspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima, Traore ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti.
87. dakikada pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada penaltı atışını kullanan Novais, kaleci ve topu farklı köşelerle buluşturarak Corendon Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.