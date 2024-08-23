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Corendon Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan Makouta'nın pasında arka direkte Yusuf Özdemir topu ağlara gönderdi. 1-1

69. dakikada sağ kanattan Ramulo'nun ortasında arka direkte Juan'ın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

77. dakikada ceza sahası dışından Makouta'nın vuruşunda top kalecide kaldı.

85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Djalma'nın ortasında ceza sahası içinde Romulo'nun vurduğu kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı. Dönen topa bir kez daha kafa ile vuran Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Lima dk. 82), Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes (Serdar Dursun dk. 57), Efecan Karaca (Janvier dk. 87), Yusuf Özdemir, Cordova

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, İsmail Zehir, Juan Christian Pereira Coelho

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Koray Günter (Taha Altıkardeş dk. 79), Heliton, Miroshi (Bokele dk. 59), Djalma, Tijanic (Doğan Erdoğan dk. 20), Solet, Dennis, Kubilay Kanatsızkuş (Juan dk. 59), Romulo

Yedekler: Matsuki, Ahmed Ildız, İsmail Köybaşı, Ekrem Kılıçarslan, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Heliton (dk. 45) (Göztepe)

Sarı kartlar: Efecan Karaca (Alanyaspor), Tijanic, Solet, Koray Günter, Bokele (Göztepe) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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